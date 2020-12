Tchad : Des journalistes en formation sur les changements climatiques

Selon le coordonnateur du projet, Koumakoussi Saturin, l'objectif général de la formation est d'améliorer les connaissances des journalistes sur le processus du Plan National d'Adaptation aux Changements Climatiques (PNA) adopté par le Tchad. Il s’agit, pour les hommes et femmes de médias, d’être mieux outillés dans le traitement des informations liées aux changements climatiques. Ce projet lancé depuis le 24 octobre 2019 vise à doter le Tchad de stratégies, d'instruments et d'équipements pouvant lui permettre de s'adapter aux effets néfastes des changements climatiques.

Durant trois jours, les journalistes seront outillés sur la problématique des changements climatiques, le rôle des journalistes dans l'accompagnement du projet pour le traitement de l'information, les sources d'informations et le traitement journalistique des changements climatiques.



Pour le représentant du directeur national du projet au ministère de l'Environnement et de la Pêche, direction de l'éducation environnementale contre les changements climatiques, Mbaidiguim Nasson, le Tchad, à l'instar des autres pays de la bande sahélienne, présente une vulnérabilité particulière aux changements climatiques. C’est la raison pour laquelle le projet Plan National d'Adaptation aux Changements Climatiques, en collaboration avec Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD), a organisé cette formation pour mieux outiller les journalistes sur les changements climatiques. Pour lui, non seulement ce projet va améliorer les connaissances des journalistes sur les changements climatiques, mais va également impacter sur les populations. Le représentant du directeur national du projet a exhorté les participants à être assidus et participatifs, afin de mieux bénéficier de cette formation.



Ce projet qui a une durée de cinq ans, avec un coût global de 33680 900 dollars (environ 18, 2 milliards de FCFA), est une action du gouvernement tchadien, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Il est financé par le Fonds pour l'Environnent Mondial (FEM).