Tchad: Des journalistes formés sur le traitement de l'information lors de la campagne référendaire

Cet atelier a été organisé grâce aux fonds propres de l'association étoile des jeunes pour la culture et le développement, dans le but d'explorer et de renforcer les compétences des médias pendant la période de la campagne référendaire.



Néanmoins, le président de l'association, Hassane Abdoulaye Hassane, reconnaît que les élections sont une occasion cruciale pour notre pays, où des principes tels que la transparence, la véracité et l'équité sont essentiels. En tant que gardiens de l'information, vous avez le pouvoir de façonner la perception du public et de fournir des connaissances essentielles pour une prise de décision éclairée.



Enfin, il an exprimé sa gratitude envers les instructeurs pour leur engagement à les accompagner dans ce processus, ainsi que pour l'organisation des médias en ligne d'Abéché pour avoir rendu cette formation plus facile à suivre.

En clôturant cet atelier, Daoud Doungous Taguilo, le maire 3ème adjoint de la ville d'abéché, a souligné que les élections référendaires sont une étape cruciale de notre démocratie.



Selon lui, la responsabilité des journalistes dans la couverture des élections référendaires consiste à fournir aux citoyens des informations objectives, impartiales et vérifiées. "Votre travail contribue à l'information des électeurs et à la promotion de la transparence et de l'intégrité du processus référendaire", ajoute-t-il. Il est donc crucial que vous compreniez les normes professionnelles et les principes éthiques qui guident votre travail.



Finalement, il a profité de l'occasion pour appeler tous les citoyens à retirer leurs cartes d'électeur et à sortir massivement le 17 décembre prochain pour exprimer leur voix.