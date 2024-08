TCHAD Tchad : Des journalistes outillés sur la couverture médiatique de la migration climatique par l'OIM

Alwihda Info | Par Hibé Ouadjouli Evarist - 3 Août 2024



L'Organisation Internationale pour les Migrations ( OIM ), en partenariat avec l'Union des Journalistes du Tchad ( UJT ) et la Direction de Lutte contre le Changement Climatique ( DLCC ), a organisé un atelier de formation en faveur de 20 journalistes, qui s'est déroulé du 1er au août 2024, au CEFOD. Cette session de deux jours, consistait à renforcer les capacités des journalistes à travers une approche de « journalisme de solutions », répondant ainsi à la problématique de la migration climatique. Il faut rappeler que Le journalisme de solutions est une approche du reportage d'actualité qui se concentre sur les réponses aux problèmes sociaux ainsi que sur les problèmes eux-mêmes. Cette formation consiste à cultiver trois piliers de compétences nécessaires pour développer des récits de la migration climatique simples, robustes et précis, et qui résonnent avec la vie de leurs publics : changement climatique et migration, données éthiques et communication efficace et innovation sociale.

Dans son intervention, le président de l'UJT, Abbas Mahamoud Tahir, a indiqué que, le changement climatique, ses impacts sur la migration et ses répercussions sur les communautés locales, notamment au Tchad et en Afrique sont des réalités qui ne peuvent passer sous silence. " Ce phénomène force des milliers de personnes à quitter leurs foyers chaque année en quête de meilleures conditions de vie ; en tant que journalistes, nous avons la responsabilité de sensibiliser le public à ces enjeux, d’expliquer les causes et les conséquences et de donner une voix à ceux qui sont les plus affectés", a-t-il confié.



En lançant officiellement les travaux de l'atelier de formation sur la couverture médiatique de la migration climatique au Tchad, le directeur général adjoint du Ministère de l’Environnement, M. Mahamat Hassan Idriss, a affirmé que les évolutions et les changements que le développement durable implique, sont urgents et nécessaires, car il est clair que la dégradation de l'environnement s'accélère. Selon lui, la mobilisation et l'engagement qu'appelle ce défi de notre temps sont inséparables d'une très large éducation, d'une formation et d'une sensibilisation de tous, journalistes, jeunes et adultes, aux problématiques du développement durable, approchées sur trois piliers fondamentaux que sont : l'environnement, le social et l'économie. En outre, Mahamat Hassan Idriss, a rappelé que cependant au Tchad, bien qu'un nombre croissant de personnes dans tout le pays soient contraintes de migrer dans le contexte du changement climatique, l'on ne dispose à l'heure actuelle que de peu de données et de couverture médiatique pour informer et sensibiliser le grand public. " Dans ce contexte, le rôle des journalistes est primordial pour démystifier les complexités du lien entre migration et changement climatique ; c'est leur rôle de donner au public une compréhension claire de tous les aspects du paradigme de la mobilité dans un contexte de changement climatique", a-t-il assuré.



Il est à noter qu'un concours pour le prix du journaliste sur la migration climatique est lancé en faveur des participants à cet atelier. Ce prix vise à reconnaître et encourager le travail des journalistes tchadiens dont les articles sur la migration climatique contiennent une approche fondée sur les droits et les évidences, mais aussi une perspective d'égalité entre hommes et femmes. Les participants sont invités à soumettre leurs contenus journalistes, qu'il s'agisse des articles écrits, des contenus en ligne, des productions audiovisuelles.





