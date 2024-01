Tchad : Descente du ministre des Infrastructures et du Désenclavement sur les chantiers en cours à N'Djaména

La première visite s'est déroulée sur le chantier des rues de Farcha, dans le 1er arrondissement de la commune. Les entreprises CGCOC Group et SNER sont responsables de ces travaux. Le Ministre a inspecté les différents sites où les ateliers pour la pose des caniveaux sont en cours et s'est informé de l'état d'avancement des travaux routiers.



Après les travaux à Farcha, le focus s'est porté sur les quartiers Amsinéné et Guinébor. Le Ministre a visité le projet d'asphaltage en cours réalisé par l'entreprise #SODIS, couvrant une distance de 5 km depuis Amsinéné jusqu'au rond-point Goudji. À Guinébor, deux autres rues sont actuellement en construction par l'entreprise CGCOC.



Ensuite, les travaux se sont dirigés vers la pénétrante nord de la ville ; un projet visant à élargir cette voie à deux voies dans chaque sens, sur une distance de 27 km entre Goudji et Djarmaya. L'entreprise attributaire est SOGEA SATOM. Ce projet important pour améliorer la mobilité à l'entrée de la capitale connaît un retard dans sa mise en œuvre ; il est donc demandé à SOGEA SATOM d'améliorer son efficacité.



La dernière étape de la visite du Ministre et de son équipe a eu lieu sur le projet de 8,7 km attribué à l'entreprise SOLVET. Le Ministre a été informé de l'avancement des travaux lors de cette descente.



Tout au long des visites, la qualité et le respect des délais d'exécution ont été abordés avec les responsables des entreprises. Aziz Mahamat Saleh a souligné son opposition aux amendements fréquents, indiquant que les amendements ne seront pas acceptés sans impact financier.



Dorénavant, un guichet unique sera mis en place pour recueillir toutes les difficultés rencontrées dans le cadre de l'exécution des travaux. Cela permettra aux acteurs (entreprises et mission de contrôle) de signaler tous les problèmes rencontrés.



Il est également noté que les entreprises font face à des problèmes tels que la libération des emprises par les riverains, le déplacement des réseaux d'eau et d'électricité ainsi que la question cruciale concernant l'abattage des arbres sur les emprises routières qui nécessite une coordination avec le département de l'environnement.



Sur le chemin du retour, le Ministre s'est arrêté à la station de pesage située à la sortie nord afin d'observer son fonctionnement.