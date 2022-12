Tchad : Deux (2) dos d'ânes réalisés par un citoyen bénévole à Koumra pour limiter les excès de vitesse

Ayant constaté des excès de vitesse fréquents jusqu'à 100km/h sur la route principale vers la sortie en allant vers Doba et non loin du quartier Madan à Koumra, le responsable d'une station OIL-TCHAD de la ville, Monsieur Mahmoud Tcholey, a pris la brillante initiative de faire construire deux (2) dos d'ânes sur ses fonds propres après autorisations accordées par la mairie et le délégué du ministère des infrastructures de la localité.



Soucieux de la sécurité de ses clients mais aussi des citoyens usagers de la voie publique très fréquentée, Mahmoud Tcholey, a estimé que face à un tel risque d'accident et au regard du danger que peuvent provoquer les conducteurs, il demeurait important pour lui de procéder à une telle réalisation.



Pour rappel, le dos d'âne est une bosse créée artificiellement sur la chaussée afin d'indiquer aux usagers de la route de réduire leur vitesse et adapter leur allure à l'environnement de proximité.