Tchad : Dinguest Zenaba présente l’ouvrage “Contre vents et marées”

Le roman traite de l'amour, de l'humanisme et de l'espoir face à une problématique mondiale très récurrente au coeur de laquelle les femmes sont victimes en Afrique et en l'occurrence au Tchad.



Ce roman fait jaillir une lumière inespérée dans le couloir de la mort. Le livre retrace l'histoire de Halima, une jeune fille belle, intelligente qui voit un jour sa vie basculer vers la rue. Elle regarde, impuissante, ses rêves d'enfance s'enfouir dans une igue profonde.



Halima embrasse alors la débauche afin de pouvoir subvenir à ses besoins. Dans l'insouciance totale, se croyant invincible, Halima contracte le VIH/SIDA et ainsi commence son calvaire.



Abandonnée, moquée et stigmatisée, Halima renaîtra de ses cendres grâce à l'amour de Ben qu'elle rencontre au gré du hasard. Elle finit par se hisser comme une référence dans la lutte pour la réinsertion des personnes victimes du SIDA.



Dinguest Zenaba est titulaire d'une maîtrise en sociologie de développement. Elle est auteur de deux romans à savoir Hourriya et Contre vents et marées.