Tchad : Doba accueille la 3e édition du tournoi de basketball féminin de la zone méridionale

L’objectif principal de ce tournoi est de promouvoir la participation des femmes dans le sport et de mettre en avant leur talent et leur compétitivité. Le président de la ligue provinciale de basketball féminin du Logone oriental, Djikoloum Francis, souligne que ce tournoi offre aux jeunes joueuses l’opportunité de se mesurer à d’autres équipes, de développer leurs compétences et de créer des liens avec d’autres passionnées de basketball.



Le Centre Beyadi de Sarh, en tant que promoteur, s’investit activement dans le sport, la formation des jeunes et le brassage socio-sportif dans toute la zone méridionale. Beralngar Beyadi, le promoteur, insiste sur l’importance de soutenir et de promouvoir ces tournois. Que ce soit par le biais de partenariats avec des organisations sportives, des sponsors ou des médias, il est essentiel de garantir leur succès et leur impact positif sur la communauté féminine.



Le gouverneur de la province du Logone oriental, Toké Dady Himet, a donné le coup d’envoi de ce tournoi. Il salue cette initiative et encourage les organisateurs à persévérer. Pour lui, ce type de tournoi contribue à la visibilité et à la légitimation du basketball féminin, incitant davantage de femmes et de jeunes filles à s’engager dans ce sport.



En match d’ouverture, l’équipe de Doba a brillamment battu celle de Moundou avec un score de 71 points contre 13. Le 27 mars 2024, les Sarhoises ont également remporté la victoire face aux filles de Koumra, avec un score de 45 à 35. Félicitations à toutes les équipes participantes.