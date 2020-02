Tchad : Dr. Allah-Ridy Koné revendique 12.144 ralliements au MPS dans la Kabbia

Le membre du bureau politique national du MPS pour la Kabbia, Dr. Allah-Ridy Koné, ainsi que les militants et sympathisants de la Kabbia résidants à N'Djamena, ont tenu lundi une rencontre de restitution d'une récente tournée provinciale. Ils ont également échangé sur les modalités pratiques pour le départ à Bongor.



Dr. Allah-Ridy Koné revendique le ralliement de 12.144 nouveaux partisans dans le département de la Kabbia. "Ils nous ont soumis la liste. Au vu aussi de leurs cartes d'adhésion, nous les avons comptés et on a trouvé qu'effectivement, c'est une parole sincère", a-t-il souligné, précisant que 3741 personnes ont rallié dans le canton Domo, 351 à Gaya centre, 378 dans le canton Leo, 1024 dans le canton Djarao, 1323 à Gounou, 1203 à Dogom, 620 à Berem et 1132 à Kakou.



Selon lui, "l'objectif de cette tournée dans le département de la Kabbia est le ralliement des militants des parties d'opposition et ceux de la mouvance présidentielle qui sont entre autres UNDR, Viva Rndt le réveil, UDR, PDPT, MDST, PDS, Le Cheval Blanc pour le MPS."