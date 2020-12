Tchad : Dr. Haroun Kabadi appelle à porter les masques et éviter les attroupements sociaux

Le président de l'Assemblée nationale, Dr. Haroun Kabadi, a lancé jeudi un appel à tous les citoyens afin de respecter les mesures barrières contre la Covid-19. Il a demandé aux citoyens de "porter les masques" et "d'éviter les attroupements sociaux".



"Les dernières statistiques faisant état d'augmentation de nouveaux cas dans les provinces du pays mais surtout dans la capitale N'Djamena nous interpellent à plus de vigilance dans cette lutte, et surtout à poursuivre l'information permanente et la sensibilisation continue de la population dans le respect des gestes barrières édictées par le gouvernement", a-t-il dit.



​Selon Dr. Haroun Kabadi, malgré la production des vaccins aux États-Unis et en Europe, l'on note une recrudescence inquiétante des malades au cours du mois de décembre avec 237 patients traités dans les établissements sanitaires.



Le président de l'Assemblée nationale a rappelé que "le respect des mesures barrières et le port des masques sont actuellement les seuls éléments de lutte dont nous disposons".



Dr. Haroun Kabadi a adressé ses voeux à tous les citoyens et a souhaité que 2021 soit une année de prospérité.