Tchad : Dr Haroun Kabadi met en garde les "vendeurs d'illusion" sur les réseaux sociaux

À l'ouverture de la session ordinaire parlementaire ce 6 septembre 2023, le président du Conseil national de transition (CNT), Dr Haroun Kabadi a relevé que "les ennemis du Tchad, les ennemis de la paix, tentent d’instrumentaliser une certaine presse, particulièrement les réseaux sociaux, pour manipuler l’opinion nationale et saper le moral de nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui veillent nuit et jour sur l’intégrité de notre territoire et la sécurisation de nos frontières."



Le président du CNT rappelle une fois de plus, aux "marchands d’illusion", que "le Tchad, pays de Toumaï, à ses propres réalités, et les tchadiens n’accepteront plus de vivre les moments sombres qu’ils ont vécu par le passé."