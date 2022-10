Tchad : Dr. Masra explique les raisons de sa tournée au Moyen-Orient, en Europe et à Addis-Abeba

"Je suis l'une des portes-voix de ce peuple. (...) Les tchadiens demandent à ce que les vrais amis du Tchad clarifient leur position. Ceux qui n'auront pas clarifié leur position, qui ne se seront pas rangés du côté du peuple tchadien, à ce moment là, ils auront choisi leur camp.



Le gouvernement du peuple pour la justice et l'égalité est prêt. Nous attendons donc que les partenaires de notre pays acceptent l'idée de se ranger du côté du peuple. Que le peuple lui-même exprime à partir du 20 octobre la fin du bail de ces militaire. À ce moment là, nous allons pouvoir annoncer ce gouvernement du peuple".

"Ce n'est pas la première fois qu'on me propose d'entrer dans un gouvernement ou de diriger un gouvernement. Sous Deby père, c'était le cas. Evidement, aussi là, au début de la transition et puis vers la fin. Vous savez bien que Je n'ai pas une tête d'un accompagnateur. S'il devait y avoir un accord, c'est sur la base de la justice et de l'égalité. Vous ne m'imaginez pas me joindre à quelque chose qui ne privilégie pas la justice et l'égalité".

"Après la clarification, vient soit le moment de la réconciliation s'il y a la justice et l'égalité - puisqu'il y a eu deux démarches parallèles (monologue et dialogue du peuple) soit de la rupture. Nous avons donc par cohérence consulté les tchadiens et tchadiennes qui ont opté pour la rupture", affirme le leader des Transformateurs.Dr. Succes Masra souligne que les partenaires du Tchad "sont du côté du peuple". Il leur demande de "mettre les financements dédiés au Tchad à la disposition du peuple" :Dr. Succes Masra confirme par ailleurs une proposition visant à intégrer/diriger le gouvernement :