Tchad : Dr Ramatou Mahamat Houtouin invite les femmes à s'affirmer dans les instances publiques

Lors de cette rencontre, la ministre déléguée auprès du ministre des Hydrocarbures, chargée de l'Indépendance énergétique, Dr Ramatou Mahamat Houtouin, a exprimé son point de vue, quant à la place des femmes tchadiennes dans le progrès du pays.



Selon elle, le débat relatif à la question de la femme est directement lié aux questions de développement du pays. Il est donc important pour les femmes occupant des postes de décision de s'autoévaluer par rapport au thème de la SENAFET de cette édition.



Ainsi, Dr Ramatou Mahamat Houtouin appelle les femmes à agir plutôt que de subir tout le temps. « Il y a un plafond de verre invisible qui empêche réellement les femmes d'accéder au plus haut niveau de prise de décision. Nous devons oser, marcher et nous exprimer avec assurance. Les femmes doivent également être en mesure de dire non, car c'est essentiel pour protéger leur intérêt et leur dignité », affirme-t-elle.