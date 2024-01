Tchad : Dr Succès Masra en visite au Festival Dary 5

Le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Succès Masra a visité ce 25 janvier 2024, le Festival Dary 5. L'objectif de cette visite est d'encourager le patrimoine culturel du pays réuni à N'Djamena.



Dès son arrivée, le Premier ministre tchadien, et son équipe ont été accueillis sous une grande ambiance festive, par le ministre des Arts et de la Culture, Abakar Rozi Teguil. Succès Masra est passé découvrir les objets d'art des stands à tour de rôle, avant de passer aux stands des entreprises.



Dans les stands, les guides de stand expliquent les différents objets, leur utilisation et leur importance. Interrogé sur sa visite au Festival Dary, le Premier ministre Dr Succès Masra, a indiqué qu'il est accompagné d'une grande partie du gouvernement.



« Nous sommes venus encourager le collègue (ministre des Arts et de la Culture) qui pilote le festival Dary, devenu le patrimoine culturel de notre pays », a-t-il déclaré.



Il a également souligné qu'il est venu au nom du gouvernement, et au nom du président de Transition, pour encourager la richesse économique, culturelle, sociale et humaine de Dary. « Ces énergies misent ensemble permettront au Tchad d'être admiré par les pays voisins », a-t-il ajouté.



« Chaque province est un trésor et que ce festival est devenu en quelque sorte, une identité de ce pays », conclut-il. Il important de souligner la présence de quelques ministres, conseillers nationaux, lors de cette visite du Premier ministre.