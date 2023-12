COMMUNIQUE

Tchad : Ecobank Tchad réfute les rumeurs de départ et réaffirme son engagement envers le Tchad

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 13 Décembre 2023

Face aux rumeurs récentes et persistantes sur son prétendu départ imminent du Tchad, Ecobank Tchad prend position pour clarifier la situation à travers un communiqué de presse daté de ce jour. Confrontée à une saisie judiciaire inattendue et à la vente aux enchères de son siège à N’Djamena, la filiale du groupe bancaire panafricain dément formellement ces allégations et réaffirme son engagement envers le marché tchadien.