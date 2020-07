Tchad - Économie : Au Sila, certains axes sont impraticables en ce début de saison pluvieuse

La province de Sila, très importante à cause de ses ressources et de son économie, se trouve malheureusement dans une situation où l es routes sont très peu confortables et mal aménagées. Un parcours du combattant pour les transporteurs.



Il vous souviendra que les commerçants qui font des transactions et transport entre le Soudan et le Tchad l'ont déjà déclaré à la presse. Depuis la première pluie, les axes sont impraticables et c’est tout un vrai combat de voyager dans cette localité. Car les transports des personnes et des marchandises deviennent impossible et impressionnant avec de nombreux problèmes pendant la saison pluvieuse.