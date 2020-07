Tchad - Éducation : Le nouveau recteur de l'académie du centre installé à Mongo

Une cérémonie d'installation du recteur d’Académie du centre couplée à la commémoration de la Journée mondiale de la population édition 2020 s'est tenue mardi à Mongo, au sein de l'Université Polytechnique de Mongo. L'Académie du centre couvre la province du Batha, celle du Guéra et du Salamat, en application du décret n°1762/PR/2019 du 30 octobre 2019 portant réorganisation des Académies de l'éducation nationale, et plaçant les Académies sous tutelle conjointe du ministère en charge du système éducatif.



Cette dernière a pour objectif fondamental de mettre en œuvre et d'effectuer le suivi de la politique gouvernementale afin de maintenir un cadre cohérent adapté à la gestion locale des ressources humaines et financières dans les huit académies. Elle doit pouvoir assurer un pilotage de proximité des établissements tout en répondant aux contextes territoriaux et aux attentes des usagers et des partenaires locaux.



À cette occasion, le gouverneur sortant de la province du Guéra, Paul Mbainodoum Ngartelbaye, a rendu un hommage au Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno pour ses efforts « incommensurables qu'il ne cesse de déployer pour la promotion de l'éducation sous toutes ses formes dans notre pays aux fins d'assurer à la jeunesse tchadienne des conditions idoines de formation en vue de fournir des cadres compétents », a-t-il déclaré.



Au nom de la population de la province du Guéra, il a exprimé ses vives félicitations au nouveau recteur d'académie pour sa brillante nomination à la tête de cette haute institution. Il lui a adressé ses encouragements et son ardent vœu de succès dans l'accomplissement de sa noble et exaltante mission.



La ministre sortante de la Femme, de la Protection de la petite enfance et de la Solidarité nationale, Dr. Djalal Ardjoune Khalil, a remercié et salué l'organisation par les autorités provinciales de l'installation du recteur d'Académie du centre, de son secrétaire général et le lancement de la Journée mondiale de la population édition 2020.



S'exprimant sur le lancement de la Journée mondiale de la population édition 2020, Djalal Ardjoune Khalil a fait savoir que cette journée constitue chaque année une occasion au monde entier de se rappeler que la planète terre accueille au jour le jour un nombre croissant de populations qui se trouvent malheureusement confrontées à des multiples problèmes de la vie. C'est pourquoi le thème retenu pour cette année est : « Réduire les impacts de la Covid-19 : comment protéger la santé et les droits des femmes et des filles maintenant ».



Le Recteur de l'Académie du centre a saisi cette opportunité pour exprimer toute ses reconnaissances au Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno, Chef de l'État et aux différents ministres de tutelle pour lui avoir confié cette mission.



Malloum Soultan a mis l’accent sur l’aspect financier et l’autonomie financière effective. « Pour relever le défi, nous avons besoin également d'un cadre institutionnel sécurisant et sécurisé par le paiement régulier des salaires de toutes les catégories du personnel, par l'affectation des ressources financières à la hauteur des enjeux, par l'octroi d'une autonomie financière effective à tous nos établissements de la maternelle au supérieur », a-t-il souligné.



La cérémonie a pris fin avec la remise d’un don de cache-nez par la ministre aux différentes associations féminines, ainsi qu'une visite de l'Université Polytechnique de Mongo.