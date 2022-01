Tchad-Égypte : le président du CMT en visite officielle au Caire

Dans le cadre de la coopération entre le Tchad et la République Arabe d’Egypte, le président du Conseil Militaire de Transition, Mahamat Idriss Deby, a quitté N’Djaména ce 4 décembre pour Le Caire. Dans la capitale égyptienne, le chef de l’Etat tchadien effectue une visite officielle de 48 heures.



A cette occasion, Mahamat Idriss Deby s’entretiendra avec son homologue Abdelfattah Al Sissi. Il évoquera par ailleurs la coopération bilatérale entre son pays et la République Arabe d’Egypte.



Le président de la République a été salué à son départ à l’aéroport international Hassan Djamous par quelques personnalités. Il s’agit notamment du Premier ministre de Transition, Pahimi Padacke Albert, de quelques membres du Conseil Militaire de Transition, ceux du gouvernement, le secrétaire général de la présidence de la République, le directeur de cabinet civil du chef de l’Etat, et le maire de la ville de N’Djaména.