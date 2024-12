Tchad-Egypte : signature d’un mémorandum d'entente dans le domaine de l'élevage

En marge de la visite officielle au Tchad du ministre des Affaires étrangères de la République arabe d'Égypte, Badr Abdelatty, un protocole d'accord a été signé ce 26 décembre 2024 entre le ministre des Affaires étrangères, Abderaman koulamallah et son homologue de la République arabe d'Égypte, notamment dans le domaine de l'élevage.



Ce mémorandum d'entente établit, plus précisément, une relation de partenariat entre le ministère de l'Elevage et des Productions Animales et le ministère de l'Agriculture et de la Restauration des terres.



Il convient de rappeler que le Tchad dispose d'énormes potentialités dans le domaine de l'Elevage, notamment son cheptel estimé à plus de 137 millions de têtes, toutes espèces confondues, avec une faible productivité et transformation de la viande et du lait.



Cela étant, l'Egypte peut largement contribuer à la réalisation de certains objectifs stratégiques, à savoir l'intensification et la modernisation de son élevage, et encourage donc activement la conclusion d'accords de coopération avec des partenaires de ce secteur.