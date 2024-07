Tchad-Egypte : tête-à-tête entre le président Mahamat Idriss Deby et son homologue Abdelfattah Al-Sissi

Au deuxième jour de sa visite d’amitié et de travail en Egypte, le président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno, a été reçu ce mardi à Al-Alamein, par le président de la République Arabe d’Égypte, Abdel Fattah Al-Sissi.



Les discussions qui ont eu pour cadre, le Palais présidentiel d’Al-Alamein, se sont déroulées dans une ambiance conviviale et chaleureuse, avec comme points saillants, le renforcement de la coopération bilatérale et la crise soudanaise.



A cette occasion, le luxueux palais présidentiel d’Al-Alamein, avec sa garde d’honneur, impeccablement habillée en uniforme, a pris toutes ses dispositions pour rendre les honneurs à l’hôte du pays. C’est d’ailleurs une symphonie vibrante de la fanfare militaire qui a annoncé l’arrivée du cortège officiel au Palais présidentiel.



Des percussions et une belle symphonie qui marquent le début d’une journée historique pour les relations tchado-égyptiennes. Le président tchadien sera accueilli sur le perron du Palais par son homologue de la République Arabe d’Égypte, Abdel Fattah Al-Sissi en personne.



Puis, les deux dirigeants avancent vers la strate pour l’exécution des hymnes nationaux de leurs pays. Résonnant dans l’air, les chants solennels évoquent la fierté des deux nations, mais aussi les espoirs légitimes d’une collaboration plus fleurissante entre l’Egypte et le Tchad, décidés à franchir des nouveaux paliers dans leurs rapports.



La séance, élargie par la suite aux deux délégations, a notamment permis au président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno, dont le mandat met un point d’orgue sur l’entretien des relations bilatérales intenses et équilibrées avec les autres États, de vanter la vitalité et le progrès de l’Egypte, tout autant que sa présence sur la scène internationale à la lumière de la parfaite entente avec le Tchad.



Des liens séculiers dont les fruits sont récoltés chaque jour, dit-il avec un brin de fierté. Evoquant les points de discussions, le président tchadien a exhorté la commission-mixte de coopération à se montrer plus à même de porter l’ensemble de domaines vitaux de coopération à des paliers supérieurs.



Dans cette lancée, il a relevé « l’importance capitale de construire, le plus rapidement possible, la route qui lie le Tchad à l’Égypte, soulignant son importance cardinale dans la croissance des échanges entre les deux pays qu’il souhaite voir développés, et au service d’une prospérité partagée ».