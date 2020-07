Tchad - Électricité : "Nous sommes à moins de 7%, ce n'est pas très honorable", reconnait Kalzeubé Payimi

Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeube Payimi Deubet, a indiqué mercredi que d'importants moyens financiers ont été débloqués par le chef de l'État dans le cadre d'un plan d'urgence électricité. Il a présidé la cérémonie de pose de la première pierre de construction d’une centrale solaire photovoltaïque, à Kalam-kalam, localité située sur l’axe Toukra-Mandelia, dans la province du Chari Baguirmi.



"Nous sommes à moins de 7%, ce n'est pas très honorable. Ça encore c'est pour la ville, au niveau du monde rural, c'est quasi-insignifiant. (...) Le Maréchal du Tchad a décidé de prendre le taureau par les cornes. InshAllah, ça va se réaliser", a affirmé Kalzeube Payimi Deubet.



Selon le ministre, "une centrale solaire photovoltaïque, la première dans notre histoire, qui va desservir 6400 foyers, qui va faire fonctionner notre administration, qui va aider à développer l'agriculture, à donner de l'eau au monde rural, l'élève dès qu'il revient de l'école il n'a plus à ranger son cahier parce qu'il n'a pas d'électricité. Ça c'est important."



"Le Maréchal du Tchad a instruit le gouvernement pour la diversification des sources d'énergies. L'énergie solaire notamment est à revendre au Tchad. Nous avons 365 jours de soleil. C'est une opportunité que nous offre le gouvernement tchadien et nos partenaires", a dit Kalzeube Payimi Deubet.



La phase pilote du projet d'énergie solaire lancée mercredi consiste en la construction d’un champ solaire avec tous les équipements nécessaires, en plus d’une ligne haute tension de 82 km. Le coût s'élève à plus de 13 milliards Fcfa.