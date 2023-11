Tchad / Eliminatoires Coupe du Monde 2026 : A Bamako, Les Sao sortent leurs muscles aux entrainements

PHASE DE POULES - GROUPE I

# ÉQUIPE PTS J DIF G N D BP BC 1 Centrafrique 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Tchad 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Comores 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Madagascar 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Mali 0 0 0 0 0 0 0 0

« Les joueurs de l'équipe nationale tchadienne, Les Sao sont arrivés à Bamako depuis hier ( jeudi 16 novembre 2023, Ndlr) et ont effectué une séance d'entraînement », a indiqué la FTFA.« Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, où ils affronteront le Mali ce vendredi 17 novembre 2023 », a souligné la FTFA.Le match de la première journée des éliminatoires Coupe du monde zone Afrique entre Mali et Tchad aura lieu ce vendredi 17 novembre 2023 à 19:00 (heure du Mali).La rencontre aura lieu au stade de 26 mars à Bamako au Mali. C’est un stade construit en 2001 avec une pelouse naturelle et une capacité 55000 spectateurs.