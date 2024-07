Tchad-Emirats Arabes Unis : concertation sur la crise au Soudan

À Djibouti, dans le cadre de sa participation à la Retraite de planification des médiateurs concernant la crise au Soudan, le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine, de la Coopération internationale et des Tchadiens de l’étranger, porte-parole du gouvernement, S.E.M. Abderaman Koulamallah, s’est entretenu avec le ministre d’État en charge de l’Afrique des Émirats Arabes Unis, Sheikh Sheikhboot Nahyan Al Nahyan.



A cette occasion, le chef de la diplomatie tchadiennes et le ministre d’État en charge de l’Afrique des Émirats Arabes Unis, ont eu des discussions constructives, sur divers sujets d’intérêt commun, mettant notamment en avant le renforcement de la coopération bilatérale entre N’Djamena et Abou Dabi.