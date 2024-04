Tchad-Émirats Arabes Unis : signature d’un protocole d’accord entre les deux pays

Le Tchad, représenté par l’ambassadeur Mahamat Saleh Annadif, ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et des Tchadiens de l’Étranger, et les Émirats Arabes Unis, représentés par Sheikh Shakhbout Nahyan Al Nahyan, ministre d’État chargé des Affaires Africaines, ont paraphé un mémorandum d’entente, pour établir une commission mixte.



Cette commission visant à : renforcer les relations économiques et commerciales, ainsi qu'à lancer des projets d'investissement conjoints ; soutenir la coopération dans divers domaines tels que politique, judiciaire, sécurité, éducation, formation, culture, sport, environnement, et d'autres domaines d'intérêt mutuel ; faciliter l'échange de données et d'expériences, ainsi qu'à organiser des discussions bilatérales pour promouvoir la coopération entre les deux parties.



Un autre mémorandum d’entente a également été signé pour la formation des diplomates tchadiens aux Émirats Arabes Unis, ainsi que pour le partage d’expériences, entre le Tchad et l’académie diplomatique Anwar Gargash.



Ces accords historiques illustrent l'excellence des relations entre le Tchad et les Émirats Arabes Unis.