Tchad : Enfants recycleurs de bouteilles à N'Djamena, une activité à hauts risques

Les enfants qui fouillent dans les déchets sont confrontés à des conditions insalubres, ce qui peut conduire à divers problèmes de santé. Ils peuvent contracter des infections dues à des blessures causées par des objets tranchants ou être exposés à des maladies transmissibles telles que le paludisme, en raison des piqûres de moustiques. De plus, les substances nocives présentes dans les déchets peuvent provoquer des maladies graves. Les consommateurs qui utilisent ces bouteilles d'eau, souvent lavées à l'eau sale, s'exposent aussi à des risques de diarrhée, de maux de ventre, et au choléra. Saoulba Torta, un des enfants interrogés, a exprimé que ce travail leur fournissait un moyen de gagner de l'argent pour subvenir à leurs besoins, étant souvent rejetés par leur famille. Il a décrit les difficultés rencontrées dans ce métier, telles que marcher pieds nus sur des déchets sous un soleil brûlant, et a affirmé qu'ils préfèrent prendre ces risques plutôt que de voler. Pour faire face à ces enjeux, il est crucial de promouvoir des politiques publiques protégeant les droits des enfants, en favorisant leur éducation et en améliorant leurs conditions de vie. La création de centres de logement, à l'instar des centres SOS villages d'enfants, pourrait offrir un refuge à ces jeunes vulnérables. Les parents doivent également assumer leur responsabilité en fournissant un soutien affectif et matériel à leurs enfants. D’après le Dr Nodjimadji Tamlengar Martial, la fréquentation des dépotoirs plaine de bactéries, parasites, virus, et produits chimiques peut provoquer des infections variées. Les enfants qui manipulent des déchets peuvent facilement transmettre des maladies aux consommateurs, surtout lorsqu'ils échangent de l'argent ou touchent d'autres personnes. Le risque de blessure et de septicémie est également présent, augmentant considérablement les préoccupations sanitaires. Le Dr Martial insiste sur la nécessité d'une "brigade" de sensibilisation composée d'agents des ministères de l’action sociale et de la santé, ainsi que des mairies. Cette brigade aurait pour but d'éduquer la population sur les risques sanitaires associés au recyclage des déchets et de former les enfants à des méthodes de triage et de traitement des déchets, tout en assurant leur protection durant ces activités.