Tchad -Enrôlement biométrique des examinateurs et des vérificateurs : des individus se prétextant être des Enseignants ont imité des signatures

« Les correcteurs et Vérificateurs venus des dix inspections de l'éducation nationale (IDEN) se font fait enrôler dans les conditions optimales. Toutefois, il est à signaler que des individus se prétextant être des Enseignants ont imité la signature du Coordonnateur des Inspections Pédagogiques de l’Enseignement Secondaire pour se faire enrôler. Grâce à la vigilance et surtout aux dispositions de contrôle mises en place par l’ONECS, ces individus ont été appréhendés », a indiqué l’office.



Le processus d'enrôlement biométrique a été rendu possible grâce à la nouvelle dynamique insufflée par l'ONECS par le biais de la Direction des examens et concours.



Des remerciements particuliers sont adressés aux opérateurs biométriques qui se sont investis sans relâche à toutes les étapes de l'opération pour mener à bien ce travail laborieux.



Le processus d'enrôlement s'est déroulé dans le strict respect des normes de sécurité et de confidentialité des données.



L'enrôlement biométrique contribue à garantir l'authenticité des diplômes de baccalauréat et à lutter contre la fraude.



Le succès de l'enrôlement biométrique témoigne de l'engagement de l'ONECS à organiser un examen transparent et équitable.