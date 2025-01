Tchad : État des lieux des travaux de réhabilitation du corridor Douala-N'Djaména

Du 22 au 23 janvier 2025, une mission conduite par le Directeur Général Adjoint des Infrastructures des Transports (DGIT-A) a visité les travaux relatifs au Lot 2 du Projet d’Amélioration et de la Performance du Corridor Douala-N'Djamena (PCDN).

État d'Avancement des Travaux

L'avancement physique des travaux est estimé à 4,81%, contre 17,32% prévu dans le planning.

Arrêts et Observations

Station de Pesage de Koumra

Avant d'entamer la visite du Lot 2, l'équipe a visité la station de pesage de Koumra. Un problème d’étalonnage du système de pesée a été constaté, et il a été demandé à l'entreprise de procéder à l'étalonnage et à l'uniformisation avec les autres stations de pesage du corridor.

Axe Moundou-Kélo

Sur l'axe Moundou-Kélo, la mission a relevé des manques dans la signalisation, le marquage et le traitement des nids de poule. L'entreprise a reçu des instructions pour remédier à ces problèmes rapidement.

Logements des Experts

Au niveau de Kélo, la mission a inspecté les logements des experts de la Mission de Surveillance et Vérification (MSV). Les locaux sont encore non équipés. Le chef d’équipe a mentionné que ces logements sont temporaires et que la MSV construira ses propres logements dès qu'un terrain sera acquis.

Retards et Mesures à Prendre

Il a été rappelé à l'entreprise que tout retard non justifié sera pénalisé conformément aux clauses contractuelles. La mission a demandé de renforcer les ateliers pour rattraper le retard, et l'entreprise a accepté de travailler de nuit pour minimiser l'impact négatif.

Couche de Fondation

Le 23 janvier, la mission a visité le PK 112, où la réalisation de la couche de fondation était en cours. Des questions ont été posées concernant l'épaisseur de la couche avant le compactage et les moyens de protection. La MSV a rassuré que les travaux respectent les exigences contractuelles.

Problèmes de Sablage

Une section de la couche de fondation a été remarquée pour son imprégnation et son sablage, causé par un surdosage de bitume. La mission a rappelé à la MSV qu'elle doit assurer une bonne mise en œuvre des travaux et que son personnel doit être présent sur chaque atelier.

Visite de la Base Vie

La mission a également visité la base vie de l'entreprise, où se trouve la centrale d'enrobée et la centrale de malaxage. L'installation de la centrale d'enrobée est achevée et un laboratoire agréé a été contacté pour son étalonnage.

Mobilisation du Personnel

La mission a constaté la mobilisation du personnel clé conformément au marché, tout en demandant à l'entreprise de renforcer le matériel selon son offre technique. L'inventaire du matériel doit être fait en mettant en avant le matériel prévu et celui mobilisé.

Conclusion

Enfin, la mission a demandé la codification des engins, précisant que toute démobilisation doit être effectuée avec l'avis de l'administration. Les actions correctives doivent être mises en œuvre rapidement pour garantir le bon avancement des travaux.