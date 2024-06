Tchad: Extension de la télémédecine à N'Djamena pour un meilleur accès aux soins

L'équipe du PNSN, dirigée par Louis Hissein Louis, a procédé à l'installation et à la configuration de la borne de télémédecine après un entretien avec la Directrice Générale Adjointe du CHU-ME, Dr Dammadji Naorgué Lydie. Une présentation détaillée du fonctionnement et des avantages de cet outil a ensuite été faite aux agents de l'hôpital afin de garantir une utilisation optimale.



La mise en place de cette borne de télémédecine au CHU-ME s'inscrit dans la continuité des efforts déployés par le gouvernement tchadien pour améliorer l'accès aux soins de santé et réduire les disparités en matière de santé. En effet, la télémédecine permet de connecter les patients à des médecins spécialistes à distance, ce qui est particulièrement crucial pour les populations vivant dans des zones reculées ou ayant des difficultés à se déplacer.



La Directrice Générale Adjointe du CHU-ME, Dr Dammadji Naorgué Lydie, a salué l'initiative du PNSN et a encouragé la poursuite de ce déploiement dans d'autres formations sanitaires du pays. Elle a également souligné l'importance de la formation du personnel hospitalier à l'utilisation de ces nouvelles technologies pour une meilleure prise en charge des patients.



L'installation de la borne de télémédecine au CHU-ME constitue une avancée majeure pour le système de santé tchadien. Cette initiative devrait contribuer à améliorer la qualité des soins offerts à la population, en particulier aux femmes enceintes, aux nourrissons et aux jeunes enfants. Le PNSN prévoit d'étendre progressivement la télémédecine à d'autres hôpitaux et centres de santé à travers le pays, afin de garantir un accès plus équitable aux soins de santé pour tous les Tchadiens.



En plus de l'installation des bornes de télémédecine, le PNSN met également en œuvre d'autres initiatives pour promouvoir la santé numérique au Tchad, notamment la formation du personnel de santé à l'utilisation des technologies numériques, le développement de dossiers médicaux électroniques et la mise en place de plateformes de téléconsultation. Ces initiatives contribuent à moderniser le système de santé tchadien et à le rendre plus accessible et efficace pour la population.