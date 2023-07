Tchad : FHI360 et l'AJRPS signent un accord de collaboration pour le développement local

Le directeur pays adjoint du FHI360, Kongobé Diddy, a souligné qu'aujourd'hui, avec l'AJRPS, ils atteignent une étape importante de leur rencontre, celle de la signature d'un mémorandum d'entente qui s'étendra jusqu'en mars 2024 et servira de cadre pour encadrer et structurer leur collaboration. Selon lui, la signature d'un accord en ce jour entre FHI360 et l'AJRPS est le résultat d'une longue période de concertations, l'aboutissement de nombreuses et fructueuses séances de travail et consultations.



Les deux organisations décident ainsi de marquer un pas capital dans leur collaboration en formalisant un accord qui permettra de développer des actions concrètes, parmi lesquelles le renforcement des capacités techniques, l'appui aux initiatives et actions citoyennes pour le développement local, le soutien et la promotion de la participation des citoyens à la gouvernance locale.



Le mémorandum signé ce matin entre les deux organisations symbolise la volonté de FHI360 de poursuivre sa collaboration et son soutien aux associations et organisations de la société civile présentes dans le paysage tchadien, a rappelé le directeur pays adjoint de FHI360.



Basée à Am-Timan, l'AJRPS est une jeune association qui démontre une capacité à collaborer avec le gouvernement et les autres acteurs de la société civile. Une telle dynamique est porteuse et prometteuse d'avenir, surtout pour ce qui est de l'amélioration des conditions de vie des populations du Salamat. Kongobé Diddy a donc invité l'AJRPS à s'engager davantage dans des actions citoyennes collectives fondées sur les réalités locales, sur une bonne compréhension du contexte, afin de renforcer effectivement et efficacement la dynamique de collaboration et la synergie d'actions entre le gouvernement, la société civile, le secteur privé et les communautés, et de promouvoir la participation civique des jeunes du Salamat.



Pour sa part, FHI360 ne ménagera aucun effort pour contribuer au renforcement des capacités de l'association, y compris en ce qui concerne la mobilisation des ressources pour assurer la promotion de l'éducation civique et soutenir les actions citoyennes au niveau local. Soutenir les actions citoyennes revient tout autant à contribuer au développement social et économique.