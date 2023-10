Tchad : FHI360 lance un atelier de consultation pour le Projet de renforcement de la société civile

Dans le cadre de ce projet, FHI360 a mis en place un comité aviseur chargé de fournir des orientations, des conseils et de contribuer aux réflexions sur les questions stratégiques liées à la gouvernance de la société civile au Tchad, ainsi qu'au renforcement de la collaboration entre les différentes parties prenantes du projet, notamment le gouvernement, la société civile, les médias et le secteur privé. Ce comité a été créé le 7 septembre 2021 et continue d'échanger sur les activités du projet PReSCi, de stimuler une dynamique et une synergie d'actions, et de favoriser une appropriation des acquis de l'intervention au Tchad.



Les membres du comité comprennent des représentants du ministère de la Réconciliation Nationale et de la Cohésion Sociale, des ministères des départements sectoriels tels que l'Administration du Territoire, la Communication, la Justice et le ministère de la Prospective Économique et des Partenariats Internationaux, à travers son organe, le Secrétariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales et des Affaires Humanitaires (SPONGAH), ainsi que des représentants des médias, des organisations de la société civile, des ONG nationales et internationales, et des leaders traditionnels et religieux.



Les échanges au sein du comité visent à adapter en permanence le projet aux changements et à l'évolution du contexte opérationnel. À ce jour, le comité s'est déjà réuni deux fois, d'abord lors de sa création le 7 septembre 2021, puis du 21 au 22 décembre 2022 pour évaluer les progrès et recueillir des orientations et des recommandations utiles pour le projet.