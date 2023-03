Tchad : FILLE'TURE s’engage pour l'insertion des filles dans le monde culturel et artistique

Cette communication visait à lancer son projet d'autonomisation des filles à travers l'art, dénommé AFRIT'ART. Au cours de cette conférence, la directrice a présenté son association, créée en 2020 pour l'éducation, la sensibilisation, la valorisation et l'insertion des filles dans le monde culturel et artistique.



La directrice a expliqué que ce projet avait pour objectif de former 100 filles en cinéma et en slam, à partir du 11 mars jusqu'au 12 mars. Selon Nodjiwameem Doumdanem, les filles formées auront toutes les compétences nécessaires pour s'insérer dans le domaine de l'art. L'association s'efforce de promouvoir une nouvelle génération de slameuses techniques. La directrice encourage les filles à se lancer dans ces métiers et leur assure que le cinéma est accessible à tous. Cette formation se concrétisera par une résidence d'écriture et la réalisation de courts métrages, ainsi que la déclamation d'un texte de slam.



La formation sera étendue à certaines provinces, sous le thème "la place de la fille dans l'entrepreneuriat culturel". Après N'Djamena, la formation sera organisée à Abéché, Moundou, Laï, Doba, Mongo, Pala, Koumra et Sahr. Selon la directrice, ces régions regorgent de talents cachés et d'histoires à raconter.



L'objectif de l'association est de faire de la culture une identité commune, car le domaine de l'art culturel reste un domaine peu exploité par les filles. Nodjiwameem Doumdanem a donc assuré que ce projet permettra de stimuler l'envie des filles de faire de l'art une source de revenus et de les rendre autonomes.



Enfin, la directrice a profité de l'occasion pour lancer un appel aux sponsors et aux nouveaux partenaires souhaitant se joindre à eux pour matérialiser ce projet.