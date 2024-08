Tchad : Face aux inondations, la solidarité s'organise à Farcha

En réponse à l'appel du ministre de l’Action Sociale, le ministère de la Santé publique de Tchad et ses partenaires, y compris l'OMS Tchad, mobilisent leurs efforts pour fournir une assistance médicale aux déplacés touchés par les inondations.



Des centaines de personnes en détresse, principalement des femmes et des enfants, ont afflué vers le site de Farcha. L'urgence de la situation nécessite une intervention rapide pour assurer des soins et un soutien adéquats.