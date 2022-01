Tchad : Faculté de médecine d'Abéché, les étudiants en grève

Les étudiants de médecine de l'Université Adam Barka d'Abéché, à travers un point de presse animé par une de leurs camarades, disent avoir constaté avec regret et amertume les sanctions portant annulation du semestre 2 infligées à quatre de leurs camarades qui ont manifesté pour soutenir leurs camarades de la faculté de N'Djamena inculpés à la maison d'arrêt Klessoum de N'Djamena et celle infligée à un étudiant pour motif d'agression physique à l'égard d'un cadre de l'université. Des motifs méconnus disent les étudiants.



Selon les étudiants, une note de préavis de grève a été transmise à l'administration de l'université Adam Barka d'Abéché visant à résoudre la situation les opposants à l'administration mais elle est restée sans suite. Ils estiment que cela prouve fermement le manque de volonté de l'administration. Dès lors, ils font appel autorités compétentes pour solutionner ce différend. Particulièrement le gouverneur de la province du Ouaddaï et le délégué sanitaire de ladite province.



Pour eux, face à la non volonté de l'administration de l'université de résoudre le problème, une grève sèche et illimitée est observée jusqu'à satisfaction. Ils se disent ouverts au dialogue.