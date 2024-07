Tchad : Fatima Goukouni Weddeye désormais installée PCA de l’ADAC

La ministre des Transports, de l’Aviation civile et de la Météorologie nationale, Mme Fatima Goukouni Weddeye, a pris officiellement ce mardi 2 juillet 2024, les rênes de la présidence du conseil d’administration de l’Autorité de l’Aviation Civile du Tchad (ADAC), en application du décret n°0011/PR/PM/MTACMN du 10 juin 2024, portant organisation et fonctionnement de l’ADAC.



Ce décret en son article 9, désigne le ministre en charge de l’Aviation civile comme président du conseil d’administration de l’ADAC.



Elle succède à Gninguengar Mandjita, qui a passé plus de 11 mois à la présidence du conseil de l’administration de l’ADAC. La cérémonie de passation de service s’est déroulée en présence de l’inspecteur général en charge de l’aviation civile, Akouya Tchalet.