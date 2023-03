Tchad : Fatima Goukouni encourage les femmes à dépasser les dualités de genre

Le 6 mars s’est tenue à N’Djamena, dans le cadre de la Semaine nationale de la femme tchadienne, une retrouvaille baptisée café-rencontre. Cette réunion avait pour objectif de rassembler plusieurs femmes de diverses institutions de la République afin de réfléchir à l'avenir de la femme tchadienne et de sa valorisation. La Secrétariat Générale Adjointe du Gouvernement a pris l'initiative d'organiser cet événement, qui a vu la participation de la ministre de transport terrestre et de la sécurité routière, Fatima Goukouni Wedeye.



Au cours de cette rencontre, la ministre a souligné la multidimensionnalité de la femme, ainsi que les défis majeurs auxquels elle doit faire face dans une société comme celle du Tchad, qui est assez particulière. Elle a encouragé les femmes à être conscientes de leur valeur et à arrêter de se positionner comme des victimes ou des personnes de seconde zone. Elle a également proposé deux choses aux femmes présentes à la réunion pour leur avenir commun : la première était de trouver une nouvelle énergie pour avancer et la seconde était de faire preuve de combativité face aux dysfonctionnements et aux difficultés.



Fatima Goukouni Wedeye a également rappelé aux femmes présentes que leur réussite dépendait d'elles-mêmes et qu'elles ne devaient pas chercher l'approbation des autres. Elle a également appelé à la solidarité entre femmes pour avancer ensemble. Enfin, elle a encouragé les femmes à être des humanistes avant d'être des féministes et à faire les choses de manière profonde et réfléchie plutôt que de simplement chercher à faire changer les choses de façon superficielle.



Cette retrouvaille a été l'occasion pour les femmes présentes de réfléchir à leur place dans la société tchadienne et à leur contribution potentielle à son développement. La ministre Fatimé Goukouni Wedeye a ainsi rappelé que la femme tchadienne était capable de grandes réalisations et qu'elle devait être valorisée pour cela. Elle a encouragé les femmes à incarner l'originalité et à faire la différence, tout en rappelant que les hommes ne devaient pas être vus comme des ennemis, mais plutôt comme des partenaires pour avancer ensemble.