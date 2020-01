TCHAD Tchad : Faycal Hissein Hassan détaille les objectifs de sa coalition pour 2020

Alwihda Info | Par Malick Mahamat Tidjani - 19 Janvier 2020 modifié le 20 Janvier 2020 - 00:01





La coalition des associations civiles pour la construction et le développement "Fils du Tchad" a présenté samedi son bilan 2019, son message de voeux et son plan d'action 2020, au cours d'une cérémonie à N'Djamena.



L'évènement a eu lieu en présence du ministre d'Etat, ministre conseiller à la Présidence de la République, Delwa Kassiré Coumakoye, et de plusieurs responsables associatifs.



D’après le président de la coalition "Fils du Tchad", Faycal Hissein Hassan, la coalition regroupe 48 associations de la société civile. Sa mission principale est "le bien-être du peuple tchadien et le développement socio-économique de notre cher pays dans son combat quotidien", a-t-il déclaré.



La coalition est "toujours aux côtés du Gouvernement contre les défis nationaux, ce qui implique notre engagement pour promouvoir la cohésion sociale et la cohabitation pacifique, la tolérance et la solidarité", a souligné Faycal Hissein Hassan.



Une année 2019 à "succès"



En 2019, la coalition Fils du Tchad a inscrit son action au centre de la sensibilisation contre les maux qui minent la société tchadienne. A son agenda, plusieurs activités ont eu lieu, malgré la crise économique qui a secoué le pays, selon le président de la coalition.



Selon Faycal Hassan Hissein, "la coalition a mené son activité avec succès grâce à la volonté de ses membres. L’activité phare de l’année 2019 est la caravane de sensibilisation sur les résolutions du Forum national inclusif et la 4ème République, avec la participation des organisations et de plusieurs associations de la ville de N’Djamena, dans le but essentiel de la cohabitation pacifique".



Plusieurs rencontres ont été organisées avec des leaders religieux, des représentants des jeunes, des associations féminines, ou encore des rencontres de sensibilisation dans les dix arrondissements de la capitale, notamment sur le serment confessionnel.



En province, des missions de sensibilisation ont été déployées dans plusieurs localités du Sud du Tchad.



Plusieurs actions en vue



Cette année, la coalition Fils du Tchad se fixe de nombreux objectifs. "Elle est résolument engagée à poursuivre sa mission qui est entamée", a indiqué Faycal Hassan Hissein. La coalition entend apporter son aide et son assistance pour accompagner le Gouvernement dans la réalisation d'un plan d’action sectoriel pour le Plan national de développement 2017-2021 et la vision "Le Tchad que nous voulons".



La coalition prévoit de réaliser des actions de sensibilisation et de vulgarisation de la 4ème République pour la promotion des valeurs républicaines, l’amour de la patrie, la préservation des acquis démocratiques, les libertés fondamentales, et la promotion de la paix de la cohabitation pacifique pour la cohésion sociale.



Son action va s'étendre également à la lutte contre les conflits intercommunautaires, la violence faite à l’égard de la femme et de l’enfant, et la lutte contre la violence en milieu scolaire et académique. Il s'agira également de mettre en place des programmes de développement de compétences en entrepreneuriat et des programmes de renforcement des capacités pour un usage responsable des réseau sociaux.



La coalition se fixe pour objectif d'ouvrir des bureaux provinciaux et communaux à N'Djamena, afin d'apporter son appui à l'observation des élections législatives et locales.



De l'avis de Faycal Hissein Hassan, ce plan d'action permettra de relever les défis auxquels le Tchad fait face.





Dans la même rubrique : < > Tchad : à l'Est, l'heure du bilan après la fin de l'état d'urgence Tchad : A Kerfi, un paysage fascinant Tchad : à Moundou, la STE bancarise les paiements pour éviter les déperditions Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 63205229 ; 66304389 ; 63415139 (Bureau N'Djamena)