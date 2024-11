Tchad : Félicitations du Gouvernement à Aché Ahmat Moustapha pour "Déchets Animés"

Un Projet Ambitieux

Dans un communiqué, Abakar Rozzi Teguil, ministre du Tourisme du Tchad, a déclaré : « Nous adressons nos plus sincères félicitations à Aché Ahmat Moustapha pour cette première incursion remarquée dans le monde de l'animation. Ce projet ambitieux, fruit d'une collaboration avec une équipe internationale d'artistes et d'experts en environnement, représente une réponse créative et percutante face à l'urgence écologique. »



Le ministre a souligné que l'œuvre ne se limite pas à ses qualités artistiques, mais espère également sensibiliser un large public à l'importance d’agir pour la préservation de notre planète.



Un Parcours Élogieux

Aché Ahmat Moustapha est sociologue, réalisatrice et auteure, et a été membre du jury du Prix UNESCO-Sharjah pour la culture arabe ainsi que membre de la Commission Permanente d'Art (CPA). Son engagement envers des causes sociales et environnementales à travers le cinéma et l'animation témoigne de son dévouement à faire entendre la voix des jeunes et à aborder des problématiques cruciales pour l'avenir du Tchad et du monde.



Le gouvernement tchadien se réjouit de cette nouvelle étape marquante dans le parcours de M. Ahmat Moustapha et lui souhaite tout le succès possible dans ses projets futurs.