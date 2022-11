Tchad : Felix Tshisekedi dépêche un envoyé spécial avec une délégation d’experts

Le ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens de l’Étranger et de la Coopération internationale, Mahamat Saleh Annadif, a reçu ce 3 novembre 2022, Mezenga Mukanzu Didier, ministre de l'Intégration régionale et de la Francophonie, de la République Démocratique du Congo, par ailleurs envoyé spécial de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC et président en exercice de la CEEAC.



L’envoyé spécial est à la tête d'une importante délégation composée d'experts de son ministère, et des cadres de la CEEAC, dont le président de la commission de cette institution sous régionale, informe le ministère tchadien des Affaires étrangères.



Le déplacement du ministre congolais fait suite à la désignation du président de la RDC, comme facilitateur de la seconde phase de la transition politique en cours au Tchad. Les deux délégations ont réitéré la parfaite collaboration entre le Tchad et la CEEAC, dans la réussite de la transition, gage d'une stabilité et de la paix dans la sous-région.



Le ministre de l'Intégration régionale du Congo et le président de la Commission de la CEEAC, assurent quant au soutien des pays membres de la CEEAC, pour une transition réussie devant aboutir à l'organisation des échéances électorales pour un retour à l'ordre constitutionnel.



La mission conduite par le ministre Mezenga rencontrera les plus hautes autorités du pays, ainsi que l'ensemble des acteurs engagés dans ce processus.