Tchad - Festival Littéraire L'Étudiant de Soweto : 2ème Édition à Moundou, un succès franc !

Le choix du thème de cette édition n'était pas fortuit, comme l'a souligné le Commissaire Général Dionro Martin. En effet, les organisateurs ont souhaité mettre en avant le rôle de la littérature dans la transformation des mentalités et la promotion de comportements positifs au sein de la société tchadienne.



Durant les quatre jours du festival, de nombreux ateliers, conférences et tables rondes ont permis d'aborder le thème sous divers angles. Les participants ont pu échanger leurs points de vue sur le pouvoir de la littérature à déconstruire les stéréotypes, à encourager la tolérance et le respect mutuel, et à promouvoir des valeurs citoyennes.



En plus des discussions thématiques, le festival a également proposé une programmation riche et diversifiée. Des prestations artistiques, des ateliers d'écriture, des présentations de livres et des émissions radio ont permis aux festivaliers de vivre une expérience culturelle immersive.



Cette édition du festival a également été l'occasion de rendre un vibrant hommage à Maoundoé Naïndouba, le grand dramaturge tchadien à qui le festival est dédié. Des pièces de son répertoire ont été jouées et des discussions ont été organisées autour de son œuvre.



La cérémonie de clôture du festival a été l'occasion de dresser un bilan positif de cette édition. Les organisateurs ont salué l'engouement du public et la qualité des échanges. Ils ont également donné rendez-vous aux festivaliers pour la 3ème édition, qui se tiendra l'année prochaine.