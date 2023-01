Tchad : "Fianga aura l'électricité dans quelques jours"

Bonne nouvelle pour la population, les travaux de réhabilitation sont exécutés à 90%, annonce le directeur général de la société africaine d'électricité (SAEL), Djonfené Eric. En phase première du projet, il s'agit de la dotation de la ville de deux groupes électrogènes de 250 et 400 KVA, de la construction d'un réseau de distribution de 25 kilomètres. Dans la phase 2, il s'agira de la construction d'une centrale photovoltaïque de 1 KVA de capacité.



Les 10% restants des travaux doivent être exécutés dans un bref délai. Et au maître d'œuvre, "le délai, c'est le délai", prévient Ramatou Mahamat Houtouin. "Nous devons nous engager pour que les projets en matière d'énergie se concrétisent", conseille Ramatou Mahamat Houtouin. Dans le cadre ces projets, la ministre déléguée auprès du ministre des hydrocarbures chargée de l'indépendance énergétique annonce l'électrification imminente d'autres villes comme Goz-Beïda, Fada.



Même si par moment, des difficultés techniques existent, Ramatou Mahamat Houtouin sollicite une patience de la population. Un message destiné particulièrement à N’Djamena où une maintenance est en cours cause des délestages.