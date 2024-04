Tchad : Fin de formation pour les formateurs sur la gestion des urgences sanitaires

Les axes de cette formation comprenaient les éléments tels que les fondements de la gestion des urgences de santé publique, la présentation du Centre des Opérations d’Urgence de santé publique, l’évaluation des risques avec l’outil THIRA et la conception et réalisation des exercices de simulation.



Plusieurs recommandations ont été formulées pour améliorer et mettre en œuvre cette formation à différents niveaux de la gestion des urgences de santé publique.



Dans son discours de clôture, Dabsou Guidaoussou, secrétaire général du ministère de la santé publique et de la prévention, a salué la tenue de cette formation des formateurs. Il a souligné que cette initiative permettra de mieux faire face aux différentes situations liées à la crise humanitaire à l’Est et aux maladies émergentes et réémergentes. De plus, elle renforcera les capacités dans la gestion des urgences sanitaires à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. L’engagement des facilitateurs venus du Cameroun témoigne de la bonne collaboration dans la sous-région.



Le ministère prendra les dispositions nécessaires pour mettre en acte, dans la mesure du possible, les différentes recommandations afin de renforcer le système sanitaire au Tchad.