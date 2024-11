Tchad : Finis les camions en ville en journée à N'Djaména

Le Ministre Secrétaire d'État à l'Administration du Territoire, chargé de la Décentralisation, Ahmat Oumar Ahmat, a présidé cet après-midi une réunion consacrée à l'application stricte de l'arrêté N°030/CVNDJ/SG/DUATU/2024. Cet arrêté réglemente la circulation des camions gros porteurs, citernes et bennes dans le périmètre urbain de N'Djamena.



Contexte de la Réunion

La réunion, qui s'est tenue en présence de Mme Amina Kodjiana, Déléguée Générale auprès de la Commune de N'Djamena, ainsi que d'autres responsables municipaux et des représentants des syndicats des transporteurs, a mis en lumière les conséquences du non-respect de cet arrêté. Le Ministre a souligné que cette situation a engendré d'énormes problèmes tant pour le gouvernement que pour la population.



Mesures Annoncées

Un communiqué de rappel a été signé, appelant les transporteurs à respecter les heures d'entrée et de sortie dans la ville, qui sont fixées de 23h à 6h du matin. Au terme des discussions, il a été décidé de donner un délai d'une semaine aux transporteurs pour se conformer à cette réglementation.





Cette initiative démontre l'engagement des autorités tchadiennes à maintenir l'ordre et la sécurité dans la circulation urbaine. En sensibilisant les transporteurs et en renforçant les réglementations, le gouvernement vise à améliorer la qualité de vie des citoyens et à réduire les nuisances causées par le trafic des poids lourds en milieu urbain.