Tchad : Fitch Ratings confirme la note de crédit « B- » avec perspective stable







L’affirmation de la notation reflète la solidité des fondamentaux macroéconomiques du pays, soutenus par un niveau d’endettement modéré, une poursuite de la consolidation budgétaire et un soutien constant des partenaires financiers.





Fitch Ratings souligne que la dette du Gouvernement central demeure inférieure à 30 % du PIB en 2024, avec une structure favorable caractérisée par une proportion importante de dette concessionnelle. L’agence note également une amélioration de la situation budgétaire, le déficit du Gouvernement central étant estimé à 0,1 % du PIB en 2024, porté par la progression des recettes non pétrolières.





Enfin, Fitch Ratings met en avant la capacité du Tchad à mobiliser des financements externes, y compris à travers le programme conclu récemment avec le Fonds Monétaire International (FMI) dans le cadre de la Facilité Élargie de Crédit (FEC).





La perspective stable met en balance ces facteurs positifs avec certains facteurs d’amélioration, principalement liés au poids du secteur pétrolier et aux enjeux de diversification économique. En cela, les efforts prévus au sein du Plan National de Développement (PND) « Tchad Connexion 2030 » pourront soutenir les perspectives d’amélioration de la notation à moyen terme, avec des résultats tangibles attendus en matière de développement des infrastructures, de renforcement du capital humain et de diversification de l’économie tchadienne.





Reflétant l’engagement du Tchad en matière de transparence, cette confirmation de la notation constitue un levier supplémentaire pour attirer des investissements privés, en particulier pour les projets du PND, et devrait concourir au renforcement de la confiance des partenaires internationaux dans la trajectoire de réformes du pays.