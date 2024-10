Tchad - Football : Dîner en l'honneur de l'équipe nationale avant la confrontation contre la Zambie

Lors de cet événement, Mahamat Souleyman Loni, Président du Conseil d'Administration de Gazcom, a souligné l'importance de remporter les deux prochains matches et a promis une généreuse récompense en cas de succès à Ndola et Yaoundé.



Le ministre Abakar Djermah Aumi, s'adressant aux joueurs, a déclaré : « Vous êtes en mission et tous les Tchadiens attendent le résultat positif de cette mission. Ce résultat fera la fierté de tous les fils du Tchad. »



Il a également salué les efforts de l'équipe nationale lors des précédents matches contre la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire, et a encouragé les joueurs à se concentrer sur leur mission tout en maintenant l'esprit d'équipe : « Vous êtes des guerriers, ne l’oubliez jamais. »



Ce dîner a renforcé la motivation des joueurs et a souligné l'importance du soutien institutionnel dans la préparation de l'équipe nationale, alors qu'elle se prépare à affronter la Zambie dans des matches cruciaux pour le Tchad.