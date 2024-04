Tchad : Formation au Togo des formateurs des acteurs des médias sur la question des droits de santé sexuels et reproductifs

Pendant quatre jours, une vingtaine de participants venus des pays d’Afrique francophone de la zone de l’IPAS ont renforcé leurs compétences en matière de recherche, réduction et diffusion d’informations liées à la santé sexuelle et de la reproduction. Les discussions ont porté sur l’éthique journalistique dans le contexte de la santé sexuelle et reproductive, y compris les soins d’avortements sécurisés et la présentation de projets de productions sur les droits en santé sexuels et reproductifs.



Ephrasie Koulybali, point focal de l’IPAS en Côte d’Ivoire, a souligné que cette formation visait à renforcer les compétences des professionnels des médias en matière de droits de santé sexuelle et reproductive, une question cruciale pour les pays africains dans le domaine de la santé de la reproduction.

Nadji Atel Ndedi, attaché de presse et relations publiques du ministère de la santé publique et de la prévention du Tchad, a également participé à cet atelier.