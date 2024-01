Tchad : Formation des jeunes filles de Guera sur l'hygiène menstruelle et la fabrication des serviettes hygiéniques réutilisables

Deux techniciens de santé ont animé cette session dans le but d'informer les jeunes filles sur leur corps et de les aider à fabriquer elles-mêmes des serviettes hygiéniques réutilisables à partir de matériaux locaux.



Cette initiative vise à rompre le tabou entourant les règles et à donner aux jeunes filles les connaissances nécessaires pour gérer leur hygiène menstruelle. En effet, dans de nombreuses régions du monde, y compris au Tchad, les règles sont entourées de stigmatisation et il existe souvent un manque d'accès aux produits d'hygiène menstruelle adéquats. En apprenant à fabriquer leurs propres serviettes hygiéniques réutilisables, ces jeunes filles acquièrent non seulement des compétences pratiques mais aussi une plus grande autonomie en matière d'hygiène.



Les organisateurs prévoient également d'étendre cette formation aux collèges et lycées communautaires Foi et Joie respectivement à Madgoro, dans le département d'Abtouyour, ainsi qu'à Mongo, dans le département du Guera. Cette extension permettra à davantage de jeunes filles de bénéficier de ces connaissances essentielles pour leur bien-être physique et émotionnel.