Tchad : Foullah Édifice a un nouveau directeur technique "rompu"

Ces preuves du nouveau directeur technique sont effectivement nombreuses et parlantes. En 31 ans d'expériences, Ousmanou, défini comme "entraîneur prolifique", est 8 fois champion du Cameroun avec Coton sport de Garoua. En 2003, il est finaliste de la coupe de la CAF avec le même club. En plus d'être médaillé de bronze à la coupe CEMAC en 2014 avec le Cameroun, Ousmanou a emmené les U20 en plusieurs compétitions régionale et continentale.



Le nouveau directeur technique de Foullah a aussi entraîné des internationaux camerounais dont le célèbre Vincent Aboubacar.



Il pose ses valises à N'Djaména "pour réussir ce qu'il a réussi ailleurs". Même si la tâche semble ardue en raison des contextes bien différents, Ousmanou mise sur l'universalité du football pour inscrire son nom en lettres d'or au foot tchadien. "Le football est universel. On joue de la même manière, ce sont les mêmes règles. Le football tchadien n'est pas étranger", estime Ousmanou Christophe Bonaventure. Mieux, il "a travaillé avec des Tchadiens et va s'adapter". S'adapter pour donner satisfaction à Foullah car son projet de restructuration va "des pépinières au seniors".