Tchad-France : le général Mahamat Idriss Deby rencontrera Macron demain à l’Élysée

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), le général Mahamat Idriss Deby, est arrivé dimanche à Paris pour une visite d’amitié et de travail et son premier déplacement officiel en Europe. Il s’entretiendra demain au Palais de l’Élysée avec son homologue français Emmanuel Macron.



Le président du CMT a été accueilli à sa descente d’avion dans la capitale française, par l’ambassadeur du Tchad en France, Kedellah Younous Hamidi ainsi que le personnel de la représentation diplomatique tchadienne.



Il est accompagné dans son déplacement du ministre des Affaires étrangères, l’Ambassadeur Chérif Mahamat Zène, celui des Finances et du Budget, M. Tahir Hamid Nguilin et du Ministre délégué à la Présidence de la République, chargé de la Défense nationale, Général Daoud Yaya Ibrahim, ainsi que quelques-uns de ses proches collaborateurs.