Tchad : « François a fait du dialogue interreligieux son cheval de bataille » (Conférence des évêques)

Dans un communiqué de presse adressé aux communautés chrétiennes, sacerdotales et religieuses, aux institutions et associations de l'Eglise catholique du Tchad, la Conférence des Evêques du Tchad (CET) a annoncé le décès de sa sainteté le Pape François.



A cette occasion, la CET reconnait que « Sa sainteté le pape François restera pour nous un grand pasteur charismatique qui a servi l'Eglise avec courage, amour et dévouement. Il a fait du dialogue interreligieux son cheval de bataille et voulait une Eglise synodale où la communion et la participation doivent être vécues de manière concrète pour rendre crédible et efficace le témoignage missionnaire. Il voulait une Eglise servante des pauvres et des marginalisés pour lesquels il avait toujours eu une attention particulière durant tout son pontificat ».



En attendant le programme officiel de ses obsèques, la Conférence des Evêques du Tchad invite toutes les communautés chrétiennes, les paroisses et les institutions à organiser des prières pour le repos éternel du son âme et pour que le Seigneur accorde à son Eglise un pasteur aussi avisé que le Pape François.



« Il a plu au Seigneur de le rappeler auprès de lui dans sa Maison au moment où nous célébrons la Résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu de nous l'avoir donné comme Pape et pour tout ce qu'il a fait pour notre Eglise », conclut le communiqué signé par Mgr Martin Waingue Bani, évêque de Doba et président de de la Conférence des Evêques du Tchad.