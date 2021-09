Tchad : Freedom remet le Prix de la paix aux lauréats du concours

En collaboration avec l'association des Nations-Unies au Tchad, Freedom a organisé une cérémonie de remise du Prix de la paix le 29 septembre 2021 au Radisson Blu, à Ndjamena. L'objectif de ce concours est d'identifier, à travers des spécialistes, les sources des conflits au Tchad. Le thème du concours était : « discuter d'une paix permanente au Tchad ; discuter sur le rôle de la communauté internationale au Tchad ». La compétition a connu au total 386 candidats.



Et au terme de celle-ci, cinq ont gagné le prix, à savoir : Mah Aminatou Oumarou Djibrillah ; Asnodji Nadji Brière ; Youssouf Souleymane ; Ali Yahya Goudja et Aïcha Saleh Souleymane. La cérémonie a regroupé plusieurs personnalités dont le ministre de la Réconciliation et du Dialogue national, Acheikh Ibn Oumar et la présidente du CONAF, Mariam Mahamat Nour. Selon le coordinateur du projet, Abdoulaye Fallati, « le jury a délibéré dans la transparence et la liberté totale ». Il rappelle que l’objectif principal est d'intensifier les recherches sur l’origine des conflits internes et trouver des solutions. « La paix n'a pas de prix et il faut la préserver. La résolution des conflits entre les agriculteurs et éleveurs au Tchad est une priorité du gouvernement. Avec nos propositions, on va en finir avec ce problème », a-t-il dit.



La présidente du comité d'organisation, par ailleurs la présidente de FREEDOM, Rayhana Adam Saleh, a exposé sur le thème de la paix qui « est très importante, non seulement au Tchad mais dans le monde entier. Sans elle, le calme et la tranquillité n’existerait pas ». « Au vu de la situation actuelle du Tchad qui est en période de transition, il est nécessaire de réfléchir sur la question de la paix et d’amener les jeunes à amener leur pierre à l’édifice », a-t-elle relevé.

Le concours a été écrit sur initiative de Abdoulaye Fallati. « La tâche n’a pas du tout été facile. Le défi était grand et ils ont accepté de le relever, du début jusqu’à la fin. Ces jeunes gens n’ont montré aucun relâchement », s’est-elle félicité. Pour le ministre de la Réconciliation et du Dialogue national, Acheikh Ibn Oumar, les propositions des participants au concours sont recueillies. Il assure que la porte de son département est grandement ouverte à ceux qui veulent transmettre des contributions pour la fin des conflits.