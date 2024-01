Tchad : « GABIN ART » parcours artistique et objectif en 2024

Dès son enfance, Gabin ressent un intérêt profond et prend plaisir à dessiner. Guidé par sa passion, il a la chance de rencontrer un artiste peintre tchadien nommé Jacques, auprès duquel il développe son talent artistique.



GABIN ART se distingue par ses créations artistiques variées, allant des portraits aux bandes dessinées en passant par les paysages africains. Ce qui le rend unique, ce sont ses tableaux réalisés à partir de matériaux recyclés : "Je me démarque des autres par mes tableaux de recyclage faits à base de morceaux de pagnes, de tissus et de tout objet que je ramasse sur mon passage."



Interrogé sur ce que représente la peinture pour lui, Gabin explique : "La peinture est une suggestion du monde visible ou imaginaire sur une surface plane au moyen de couleurs. C'est une organisation d'une surface par la couleur englobant des œuvres qui en résultent que ce soit de l'aquarelle, de la fresque, de la gouache, du lavis ou du pastel."



Une observation intéressante est que GABIN ART est étroitement lié aux artistes musiciens. Lors des concerts, il expose également ses œuvres d'art. Depuis son enfance, son ambition est de vivre complètement dans la musique. Son rêve est que rien ne lui échappe. C'est la raison pour laquelle il ne s'est jamais arrêté à une seule discipline musicale. Il aime jouer et dessiner.



En ce qui concerne ses portraits, Gabin précise : "En ma qualité d'artiste plasticien, je n'appartiens à aucun parti politique. Si vous trouvez dans mes œuvres des portraits de personnalités tchadiennes, c'est souvent à leur demande plutôt que par affiliation politique."



Pour l'avenir, GABIN ART partage son ambitieux projet pour 2024 : "Mon rêve est d'ouvrir une grande galerie et aussi un centre de formation des beaux-arts ici au Tchad, si jamais je trouve un financement." Cette vision témoigne de son engagement continu envers l'art et son désir de contribuer à l'éducation artistique au sein de son pays.